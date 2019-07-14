Завтра упродовж дня буде перекрито залізничний переїзд Клепарів-Брюховичі

У понеділок, 15 липня, буде перекрито для руху транспорту залізничний переїзд Клепарів-Брюховичі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

У повідомленні сказано, що у зв’язку з проведенням колійних робіт, у понеділок, 15 липня, з 08.30 год і до 20.30 год буде перекрито для руху транспорту залізничний переїзд Клепарів-Брюховичі.

Роботи виконуватиме виробничий підрозділ «Підзамчівська дистанція колії».

Об’їзд здійснюватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху.