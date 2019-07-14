З понеділка у Львові перекриють перехрестя Пꞌясецького — Полковника Болбочана

З понеділка, 15 липня, у Львові буде перекрито рух транспорту на вул. Пꞌясецького — вул. Полковника Болбочана. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

У повідомленні сказано, що у зв’язку з переключенням новозбудованого водогону з понеділка, 15 липня, з 08:00 год і до 22:00 год. 31 липня буде перекрито рух транспорту на вул. Пꞌясецького — вул. Полковника Болбочана.

Роботи виконуватиме ПАТ «Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління № 1».

Об’їзд здійснюватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху.