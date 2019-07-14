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Ворог накрив мінометним вогнем позиції ЗСУ під Кримським і Новолуганським

Анастасія Мельник

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Російсько-окупаційні війська станом на 12-ту годину 14 липня здійснили 5 обстрілів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міноборони.

 

Зазначається, що на Луганському напрямку противник з початком доби з боку окупованого населеного пункту Сміле упродовж півгодини обстрілював обладнані поблизу Кримського опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил з мінометів калібру 82 мм, озброєння бойової машини піхоти, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, з о пів на першу ночі ворог майже 20 хвилин вів вогонь з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї по наших позиціях біля Зайцевого.

Міномет 82-го калібру і автоматичні гранатомети окупанти після 11-ї використали під час обстрілу військовослужбовців Збройних Сил України, які виконують бойові завдання в районі Новолуганського.

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На Донецькому напрямку вночі та зранку було неспокійно неподалік Широкиного, де російсько-окупаційні війська з боку Саханки двічі застосовували стрілецьку зброю.

За наявною інформацією, від початку поточної доби в результаті обстрілів втрат у лавах Об’єднаних силнемає.

Втрати ворога в результаті вогню у відповідь з боку наших військ уточнюються.

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