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У неділю Львівщину накриють дощі

Анастасія Мельник

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У неділю, 14 липня, у більшості областей України пройдуть короткочастні дощі. Про це Львівському порталу повідомили в Укргідрометцентрі.

 

Зазначається, що вдень у західній частині, північних та центральних областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

Вітер вночі західний, вдень південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°; у південній частині вночі 12-17°, вдень 23-28°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 10-15°.

У Львові за прогнозами синоптиків упродовж 14 липня йтиме дощ.

Вітер вночі західний, вдень південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.

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