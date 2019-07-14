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У МОЗ розповіли як захистити себе від гострих кишкових інфекцій

Анастасія Мельник

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У Центрі громадського здоров’я МОЗ УКраїни нагадують як вберегти себе від харчових отруєнь і гострих кишкових інфекцій, передає Львівський портал.

 

Гострі кишкові інфекції (ГКІ) – одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей. Зазвичай, гострі кишкові інфекції викликані бактеріями чи вірусами, які потрапляють в організм людини із зараженою їжею чи водою.

Кишкові інфекції передаються через споживання зараженої їжі, вживання зараженої води, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки і предмети побуту.

Найчастіше збудники кишкових інфекцій знаходяться у сирій їжі тваринного походження (м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти), немитих фруктах та овочах.

Найпоширеніші симптоми гострих кишкових інфекцій – слабкість, підвищення температури, біль у животі, блювота і діарея. При перших симптомах звертайтеся до лікаря.

Щоб вберегти себе від харчових отруєнь і гострих кишкових інфекцій вживайте лише ті продукти, у якості яких ви впевнені, дотримуйтеся 5 кроків до безпечнішої їжі та купайтеся у безпечній воді.

Купайтеся у чистих водоймах і відпочивайте лише на офіційно відкритих для відпочинку пляжах і рекреаційних зонах.

5 кроків до безпечного харчування

1.Підтримуйте чистоту:

  • мийте руки перед тим, як брати продукти чи готувати їжу;
  • мийте руки після відвідування туалету;
  • вимийте і продезинфікуйте всі поверхні і кухонне приладдя, що використовується для приготування їжі;
  • захищайте кухню і продукти від комах, гризунів та інших тварин;

 2. Відокремлюйте сиру їжу від готової:

  • відокремлюйте сире м’ясо, птицю і морепродукти від інших харчових продуктів;
  • для обробки сирих продуктів користуйтеся окремим кухонним приладдям, зокрема ножами і обробними дошками;
  • зберігайте продукти у закритому посуді, щоб уникнути контакту між сирими і готовими продуктами;

3. Ретельно готуйте їжу:

  • ретельно прожарюйте чи проварюйте продукти, особливо м’ясо, птицю, яйця і морепродукти;
  • доводьте страви до кипіння, щоб переконатися, що вони готувалися при 100° С;
  • сік м’яса чи птиці при приготуванні повинен бути прозорим безкольоровим, а не рожевим;
  • ретельно підігрівайте приготовану їжу.

4. Зберігайте їжу при безпечній температурі:

  • не залишайте приготовану їжу при кімнатній температурі більш ніж на 20 хв;
  • не зберігайте їжу надто довго, навіть у холодильнику;
  • не розморожуйте продукти при кімнатній температурі;

5. Використовуйте безпечну воду і свіжі продукти:

  • використовуйте чисту або очищену воду;
  • обирайте свіжі і незіпсовані продукти;
  • ретельно мийте овочі і фрукти, особливо, якщо вживатимете їх свіжими;
  • не вживайте продукти, у яких закінчився термін придатності.

Віруси чи бактерії можуть потрапити в продукти харчування на будь-якій стадії шляху від виробництва до столу, тому кожен учасник процесу, від виробника до споживача, відіграють роль у запобіганні зараження їжі.

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