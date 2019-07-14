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У Львові до 150-річчя «Підзамче» погасили марку

Анастасія Мельник

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У суботу, 13 липня, у Львові на площі Криничній розпочався фестиваль, присвячений 150-річчю залізничної станції та району «Підзамче». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

 

У межах заходу відбулось урочисте погашення марки «Підзамче. 150 років» за участі очільника Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського.

«Район «Підзамче» завжди був важливим історичним центром. Це – одні з перших з воріт Львова та Львівщини. У цьому місці завжди чудова атмосфера та унікальний дух», – зазначив Маркіян Мальський.

Захід завершився виступами колективів: «ICE Cream ladies band», інструментального гурту  «Rockoko» та гурту «Шосте чуття».

Довідка.

У XIX ст. та на початку ХХ ст. місцевість дільниці Підзамче називали Гаврилівкою (Ґабрієлівкою). Ця назва походить від родини Ґабріелллі, багатих міщан, які мали тут фільварок у ХVII ст. Проте після прокладання залізниці й утворення станції Підзамче, район стали називати співзвучно до назви станції. І саме ця назва побутує досі.

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