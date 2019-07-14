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У Києві батьки зможуть стежити за своїми дітьми онлайн

Анастасія Мельник

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У Києві школярі отримають учнівські електронні квитки для пільгового проїзду в громадському транспорті. А також за цими квитками батьки зможуть відстежити переміщення своїх дітей. Про це Львівському порталу повідомили у у Департаменті освіти і науки КМДА.

 

Зазначається, що усі учні закладів загальної середньої освіти денної форми навчання отримають електронні учнівські квитки, які надають право користуватися пільговим проїздом у громадському транспорті Києва. Зокрема, завдяки спеціальному транспортному додатку в особистому кабінеті за квитком можна буде відстежувати переміщення дитини.

Електронний учнівський квиток надається за кошти міського бюджету. У разі втрати квитка його можна буде замовити повторно, попередньо оплативши відповідну послугу.

Наразі послуга надається у тестовому режимі. Користувачі матимуть можливість замовити електронний учнівський квиток із початку 2019-2020 навчального року.

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