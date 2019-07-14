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Перша ніч фестивалю «Ніч у Львові» зібрала понад п’ять тисяч відвідувачів

Анастасія Мельник

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У Львові триває фестиваль «Ніч у Львові 2019». Більшість музеїв, галерей, храмів та інших культурних закладів у ці дні відкриті для відвідувачів не лише вдень, а й вночі. Відтак перша ніч фестивалю зібрала понад п’ять тисяч відвідувачів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

 

«Фестиваль „Ніч у Львові“ стартував 12 липня. За першу ніч у нас було більше 5 тис відвідувачів. Особливо популярною стала нічна екскурсія у кабінет міського голови. Вчора на цю екскурсію було більше 250 осіб», — розповіла організаторка фестивалю Марта Іванишин.

Цьогорічна тема фестивалю — ангелотворення. Відтак найцікавішою локацією фестивалю є дворик Ратуші, де, окрім мистецьких перформансів, можна буде створювати власних ангелів.

Впродовж 3 днів з 16:00 до 21:00 год у внутрішньому дворику Ратуші відбуватиметься мистецька акція, де усі охочі зможуть творити ангелів. Власне самих ангелів можна буде зробити у супроводі професійних художників, скульпторів та архітекторів у різних розмірах та техніках. Це може бути як щось дуже абстрактне, так і реалістичне. Немає ніяких меж у вираженні. Матеріали для виробів (дерево, текстиль, глина, і т.д.) та робоче місце надаються. Майстерня «Ангелотворення» розрахована як для діток, так і для дорослих.

Під час Фестивалю майже всі музеї міста, близько 50 установ будуть працювати до ночі. Також будуть працювати й храми міста: вперше Собор Юра відкриває екскурсію їхніми балконами та будуть традиційні екскурсії хорами Гарнізонного храму. У Музеї народної архітектури і побуту можна буде побачити багато театралізованих дійств. В Національному музеї ім. А. Шептицького — майстер-класи і навіть діджей-вечірки, які раніше ніколи не проводили в рамках Фестивалю. Проте це далеко не всі заходи «Ночі у Львові 2019».

Нагадаємо, що «Ніч у Львові» триває по 14 липня включно.  З детальнішою програмою фестивалю можна ознайомитися за посиланням.

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