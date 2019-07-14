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На Жовківщині попрощалися із загиблим Героєм

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 14 липня, у Жовкві Львівської області прощалися із загиблим 29-річним військовим Володимиром Салітрою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Жовківської РДА.

 

«О 8 годині ранку Жовківщина на колінах зустріла свого полеглого Героя Володимира Салітру. Останній шлях додому нашого земляка був встелений свічками вздовж дороги міста», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у супроводі делегації Володимира привезли на площу Вічеву у Жовкві. Священнослужителі місцевого храму відправили панахиду за загиблим Героєм. З усього району приїхали попрощатися із своїм захисником. І керівники району, працівники поліції, військові, побратими та усі небайдужі мешканці міста.

Нагадаємо, Володимир Салітра загинув 11 липня близько 23:30 у районі населеного пункту Тарамчук, внаслідок ураження ворожим снайпером загинув в зоні АТО (ООС).

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