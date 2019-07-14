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На Тернопільщині відбулася Всеукраїнська проща

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 14 липня, тисячі паломників зі всієї України єдналися у спільній молитві під час загальнонаціональної прощі до Зарваниці — Марійського духовного центру на Тернопільщині, однієї із найбільших святинь нашої країни. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

 

«Цьогоріч ми відзначаємо 30-річчя виходу з підпілля УГКЦ. Наші попередники доводять, що за правду потрібно боротися. Ба більше, терпіти переслідування за неї і навіть померти. Адже той, хто не знає правди, — живе в темряві. Тож бути християнином — означає бути учнем і свідком правди… Кожен з нас у своєму сумлінні покликаний шукати правду — це зміст християнського життя», — сказав Глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук).

Традиційно, під час прощі відбувся багатотисячний похід зі свічками від парафіяльної церкви до чудотворного місця, де єпископи, священики та вірні помолилися Молебень до Богородиці, та просили у Матері Божої миру й заступництва для українського народу. Також усі спільно молилися за загиблих воїнів АТО / ООС.

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