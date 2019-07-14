На Львівщині мотоцикліст в’їхав у «Фольсваген»

У суботу, 13 липня, на вулиці Гайова в селі Липник загинув 22-річний хлопець, який в’їхав на мотоциклі в автівку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

За словами правоохоронців, водій мотоцикла «Днепр 11», мешканець Жовківського району, в’їхав у автомобіль «Фольксваген Пасат», який здійснював маневр розвороту під керуванням 39-річного жителя цього ж району.

Від отриманих травм мотоцикліст помер у лікарні. Також тілесні ушкодження отримала пасажирка автомобіля, 39-річна мешканка Жовківського району.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.