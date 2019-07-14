На Львівщині дорога забрала життя у 18-річної дівчини

У суботу, 13 липня, на автодорозі Радехів – Павлів 26-річний річний мешканець міста Радехів, водій автомобіля «Мерседес», не впорався з керуванням та з’їхав в кювет. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У повідомленні сказано, що від отриманих травм пасажирка автомобіля, 18-річна жителька Радехівського району, загинула на місці події. Ще одна 18-річна пасажирка, мешканка цього ж району, отримала тілесні ушкодження.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.