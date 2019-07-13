В Академії сухопутних військ двоє строковиків освідчилися коханим

У 184-ому Навчальному центрі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Військову присягу на вірність українському народові склали понад тисяча військовослужбовців строкової служби. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі академії.

Звертаючись до молодого поповнення, начальник Навчального центру полковник Олександр Остапчук побажав їм успіхів у подальшій службі та завжди бути гідними захисниками рідної Батьківщини.

На завершення урочистого ритуалу для всіх присутніх із парадом-дефіле виступив військовий оркестр 184-го Навчального центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Сьогоднішній день на все життя запам’ятається не лише винуватцям свята. Після завершення урочистостей двоє військовослужбовців-строковиків у присутності своїх побратимів запропонували руку і серце своїм коханим дівчатам.

Усі молоді військовослужбовці, які цього дня урочисто присягнули бути відданими захисниками нашої Батьківщини, продовжать підготовку у 184-ому Навчальному центрі за багатьма військово-обліковими спеціальностями, насамперед для Сухопутних військ ЗС України.

В подальшому вони будуть скеровані для проходження служби до військових частин та установ ЗС України. Втім, участі в Операції об’єднаних сил вони не братимуть, а в майбутньому, після встановленого терміну служби, увійдуть до складу резерву Вітчизняного війська.