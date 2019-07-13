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У Львові на «Мерседесі» розбилася 21-річна дівчина

Анастасія Мельник

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Сьогодні зранку, 13 липня, у Львові на вулиці Городоцькій, 280  водійка автомобіля «Мерседес Бенц» 21-річна мешканка Пустомитівського району не впоралася з керуванням, з’їхала з дороги, збила електроопору та в’їхала у дерево. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Зазначається, що водійка від отриманих травм померла на місці події.  Пасажира автомобіля, 21-річного жителя Пустомитівського району, із тілесними ушкодженнями доставлено в лікарню, діагноз наразі уточнюється.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого. Призначено експертизи.

Фото: FB/Ігор Зінкевич

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