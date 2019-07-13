Сьогодні Олегу Сенцову виповнюється 43 роки

Сьогодні, 13 липня, засудженому в Росії на 20 років колонії українському режисеру Олегу Сенцову виповнюється 43 роки, передає Укрінформ.

Олег Сенцов (1976), український кінорежисер, сценарист, найбільш відомий глядачеві завдяки фільму «Гамер» (2012). Картина брала участь у фестивалі авторського кіно в Роттердамі, у конкурсній програмі МКФ GoEas у німецькому Вісбадені, а також демонструвалася на Київському МКФ «Молодість» та мінському фестивалі «Листопад». Свій другий фільм «Носоріг» Сенцов так і не встиг відзняти – в Україні почалась Революція Гідності. Режисер був активним учасником «Автомайдану».

У рідний Сімферополь Сенцов повернувся наприкінці лютого 2014 року – і тут же приєднався до діяльності активістів, що підтримували рух «За єдину Україну». 11 травня 2014 року Олега Сенцова затримала у Криму Федеральна служба безпеки Російської Федерації. Пізніше його перевезли до Москви, у слідчий ізолятор у Лефортово. Кінорежисера звинуватили у тероризмі та незаконному зберіганні зброї. У матеріалах сфабрикованої справи він називався організатором диверсійно-терористичної групи. З вимогою звільнення Олега Сенцова до російської влади зверталися представники української кіноспільноти, уряд України, Європейська кіноакадемія; кінорежисери зі світовим ім’ям: Педро Альмодовар, Вім Вендерс, Майк Лі, Кшиштоф Зануссі, Анджей Вайда, Кен Лоуч та інші. Проте, все було марно.

У серпні 2015 року Сенцова засуджено до 20 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму. У лютому 2016 його етапували до Якутії, а з листопада 2017 Олег Сенцов перебуває у виправній колонії «Білий ведмідь» в місті Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ).

17 січня 2016 року Чеський кінематографічний і телевізійний союз FITNESS нагородив Сенцова спеціальною премією журі. 26 квітня 2017 року в Нью-Йорку (США) українському режисеру заочно вручили премію американського ПЕН-клубу імені Барбари Голдсміт «Свобода писати».

У травні 2018 року Олег оголосив безтермінове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів — уже тоді Кремль незаконно тримав за ґратами понад 70 українців. Сенцов голодував 145 дні, відмовляючись просити про помилування. Він припинив голодування, щоб уникнути принизливого примусового годування.