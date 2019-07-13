На Сихові конфлікт закінчився ножовим пораненням

Сьогодні вночі, 13 липня, у Львові на проспекті Червоної Калини під час конфлікту між двома водіями одного з них поранено. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

За словами правоохоронців, водій автомобіля «Тойота Кемрі», 44-річний львів’янин, наніс удар ножем 43-річному мешканцю Львова, водію автомобіля «Нісан». Після скоєного зловмисник поїхав з місця події, однак був затриманий патрульними поліцейськими на перехресті вулиць Стрийська та Луганська.

Потерпілого госпіталізовано.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Зловмисника затримано в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.