На Львівщині бензовоз потрапив в аварію

У п’ятницю, 12 липня, на автодорозі Львів-Луцьк в с. Вузлове Радехівського району через падіння металевої обойми з причепа вантажного автомобіля, зазнав пошкодження зустрічний бензовоз «МАЗ». Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС Львівщини.

Зазначається, що на місце події було відправлено рятувальне відділення з Державної пожежно-рятувальної частини №21 м. Радехів. По прибуттю, рятувальники встановили що внаслідок ДТП постраждалих та загиблих немає.

Працівники ДСНС забезпечили пожежну безпеку під час перекачки дизельного пального з пошкодженого бензовозу в справний бензовоз.

Всі обставини наразі встановлюють правоохоронці.