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Львівські десантники завершили навчання в Академії сухопутних військ

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 13 липня, у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки відбулась церемонія закриття навчань 95-ї окремої десантно-штурмової бригади за програмою «Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки — Україна» (JMTG-U). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі академії.

 

Зі словами привітання до військовослужбовців звернувся начальник Навчального центру підготовки підрозділів Міжнародного центру миротворчості та безпеки полковник Павло Рожко, який зазначив, що підрозділ засвоїв навчальну програму на відмінно.

Під час свого виступу начальник «Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки — Україна» (JMTG-U) підполковник ЗС США Роберт Трейсі зазначив, що задоволений і вражений бажанням кожного військовослужбовця до знань, українські десантники це еліта, яка показує свої спроможності не тільки під час виконання завдань за призначенням, але й під час навчання.

В ході урочистостей відбулось також нагородження військовослужбовців, які відзначились під час проходження курсу.

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