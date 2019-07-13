Ірина Геращенко: «Вирок Маркову – це безпрецедентно жорстокий і несправедливий вирок»

Віцеспікер Верховної ради України Ірина Геращенко про вирок італійського суду нацгвардійцю Віталію Маркову.

«24 роки тюрми українцю Віталію Маркову – це безпрецедентно жорстокий і несправедливий вирок. В ньому багато політики. На жаль, нинішній італійський уряд не приховує симпатій до Кремля і неодноразово піднімав питання зняття санкцій з Росії. Це дуже небезпечний прецедент.

Що має роботи Україна? Боротися за звільнення Віталія . Піднімати це питання в Європарламенті, в Єврокомісії, на всіх міжнародних майданчиках, вимагати від Італії перегляду рішення і помилування, надати Віталію і родині адвокатів для підготовки негайного позову до Європейського суду з прав людини й, звичайно, ми повинні готувати позови проти кожного роісянина, що воював в Україні і чиї прізвища встановлені. Це вони – вбивці, що привели війну на нашу землю.

Я вірю, що Віталія вдасться витягти».