Четверо львівських гандболісток візьмуть участь у чемпіонаті Європи

Четверо гандболісток львівської «Галичанки» зіграють на чемпіонаті Європи U-19, який стартує сьогодні, 13 липня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.
Молодіжне Євро-2019 (ІІ дивізіон) відбуватимуться до 21 липня.
Суперниці українок по групі — Боснія, Польща, Фінляндія, Ізраїль.
Склад молодіжної збірної України (U-19) на чемпіонат Європи-2019:
Воротарі:
Жакліна МІРКОВИЧ, Чехія
Теа ЧІКОВАНІ «Карпати»
Вікторія САЛТАНЮК «Галичанка»
Ліві крайні:
Юлія ГОЛОВКО «Галичанка»
Ольга МАКАРЕНКО «Карпати»
Праві крайні:
Діана ДМИТРИШИН «Галичанка»
Мілана ШУКАЛЬ «Карпати»
Задня лінія:
Анна ДЯБЛО «Дніпрянка»
Ірина ПАВЛИК «Дніпрянка»
Зоряна ПТАШИНСЬКА «Вікторія-Берестьє», Білорусь
Наталія ШИПЛЯК «Карпати»
Анастасія КАЛИГІНА «Дніпрянка»
Катерина ВАЛОВА «Вікторія-Берестьє», Білорусь
Валентина ФРОЛЯК «Галичанка»
Лінійні:
Софія ПИХАЙЛЕНКО ДЮІ, Кривий Ріг
Катерина КУПЧАК «Карпати»
Головний тренер — Борис ЧИЖОВ
Тренер — Валерій ВОЙНАЛОВИЧ
Тренер — Олександр ДУДКО
Лікар — Олександр ФУРМАНЕЦЬ
Анастасія Мельник