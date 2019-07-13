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Четверо львівських гандболісток візьмуть участь у чемпіонаті Європи

Анастасія Мельник

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Четверо гандболісток львівської «Галичанки» зіграють на чемпіонаті Європи U-19, який стартує сьогодні, 13 липня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

 

Молодіжне Євро-2019 (ІІ дивізіон) відбуватимуться до 21 липня.

Суперниці українок по групі — Боснія, Польща, Фінляндія, Ізраїль.

Склад молодіжної збірної України (U-19) на чемпіонат Європи-2019:

Воротарі:

Жакліна МІРКОВИЧ, Чехія

Теа ЧІКОВАНІ «Карпати»

Вікторія САЛТАНЮК «Галичанка»

Ліві крайні:

Юлія ГОЛОВКО «Галичанка»

Ольга МАКАРЕНКО «Карпати»

Праві крайні:

Діана ДМИТРИШИН «Галичанка»

Мілана ШУКАЛЬ «Карпати»

Задня лінія:

Анна ДЯБЛО «Дніпрянка»

Ірина ПАВЛИК «Дніпрянка»

Зоряна ПТАШИНСЬКА «Вікторія-Берестьє», Білорусь

Наталія ШИПЛЯК «Карпати»

Анастасія КАЛИГІНА «Дніпрянка»

Катерина ВАЛОВА «Вікторія-Берестьє», Білорусь

Валентина ФРОЛЯК «Галичанка»

Лінійні:

Софія ПИХАЙЛЕНКО ДЮІ, Кривий Ріг

Катерина КУПЧАК «Карпати»

Головний тренер — Борис ЧИЖОВ

Тренер — Валерій ВОЙНАЛОВИЧ

Тренер — Олександр ДУДКО

Лікар — Олександр ФУРМАНЕЦЬ

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