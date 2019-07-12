Зеленський пропонує люструвати чиновників, які були при владі останні п’ять років

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про люстрацію високопосадовців, які обіймали посади із 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року. Відповідний законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо очищення влади» від 11 липня зареєстрований під № 10444 на сайті парламенту, передає Львівський портал.

Автором проєкту закону виступив Президент Володимир Зеленський.

Згідно із порівняльною таблицею до законопроєкту, пропонується, щоб під люстрацію підпали посади: Президента України; Голови, першого заступника і заступника Голови Верховної Ради; прем’єр-міністра, першого віцепрем’єр-міністра та віцепрем’єр-міністра України; міністра, керівника центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабінету міністрів; голів НБУ, Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, їх першого заступника, заступника; голови та/або члена національної комісії, що здійснює відповідно державне регулювання природних монополій, державне регулювання у сферах зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг; генерального прокурора, голів СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, начальника Управління державної охорони, керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції, керівника центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, їх першого заступника, заступника; секретаря РНБО та його заступників; глави Адміністрації Президента, керівників Державного управління справами, секретаріату Кабінету міністрів, урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики та їх заступників; членів Вищої ради юстиції, Вищої ради правосуддя (крім голови Верховного суду), Вищої кваліфікаційної комісії суддів, голови Державної судової адміністрації, його заступника; керівника, заступника керівника самостійних структурних підрозділів центрального та територіального органів ГПУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, МВС; начальника Генерального штабу – головнокомандувача Збройних сил України; керівників державних, у тому числі казенних, підприємств оборонно-промислового комплексу, товариств, управління корпоративними правами щодо яких передано Державному концерну «Укроборонпром», а також державних підприємств, товариств, що належать до сфери управління суб’єкта надання адміністративних послуг.

Зазначимо, що законопроєкт передбачає, що вказаним посадовцям буде заборонено виконувати владні повноваження упродовж 10 років.

Наразі документ «направлено на розгляд Комітету».