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Зеленський помилував політв’язня Кремля, який сидить в Україні

Анастасія Мельник

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Президент України Володимир Зеленський видав указ про помилування політв’язня Кремля Сергія Литвінова, якого Росія передала Україні для відбування покарання. Про це у Facebook повідомив заступник міністра юстиції Сергій Петухов, передає Львівський портал.

 

«Підписав наказ про негайне звільнення Сергія Литвінова з Диканівської виправної колонії», – йдеться у повідомленні.

За його словами, Сергія Литвінова звільнять найближчим часом.

Додамо, що як з’ясувало Громадське, Сергій Литвінов вже понад 4 місяці перебуває у колонії в Харкові після передачі з РФ. У Росії він відсидів 5 років у в’язниці — політв’язня засудили на 8,6 роки за нібито розбій, хоча спочатку хотіли засудили на 25 років за вбивство неіснуючих насправді людей на Луганщині, коли Литвінов був у складі батальйону «Дніпро-1».

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