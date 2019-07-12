Зеленський помилував політв’язня Кремля, який сидить в Україні

Президент України Володимир Зеленський видав указ про помилування політв’язня Кремля Сергія Литвінова, якого Росія передала Україні для відбування покарання. Про це у Facebook повідомив заступник міністра юстиції Сергій Петухов, передає Львівський портал.
«Підписав наказ про негайне звільнення Сергія Литвінова з Диканівської виправної колонії», – йдеться у повідомленні.
За його словами, Сергія Литвінова звільнять найближчим часом.
Додамо, що як з’ясувало Громадське, Сергій Литвінов вже понад 4 місяці перебуває у колонії в Харкові після передачі з РФ. У Росії він відсидів 5 років у в’язниці — політв’язня засудили на 8,6 роки за нібито розбій, хоча спочатку хотіли засудили на 25 років за вбивство неіснуючих насправді людей на Луганщині, коли Литвінов був у складі батальйону «Дніпро-1».
Анастасія Мельник