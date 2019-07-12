Зеленський помилував політв’язня Кремля, який сидить в Україні

Президент України Володимир Зеленський видав указ про помилування політв’язня Кремля Сергія Литвінова, якого Росія передала Україні для відбування покарання. Про це у Facebook повідомив заступник міністра юстиції Сергій Петухов, передає Львівський портал.

«Підписав наказ про негайне звільнення Сергія Литвінова з Диканівської виправної колонії», – йдеться у повідомленні.

За його словами, Сергія Литвінова звільнять найближчим часом.