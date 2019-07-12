Володимир Квурт відзвітував про кошти виборчого фонду

Кандидат у народні депутати у 115 в.о. Львова Володимир Квурт оприлюднив проміжний звіт про надходження та витрати коштів з його виборчого фонду. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facеbook.

«Коли ми говоримо про боротьбу з корупцією, то треба розпочинати з себе. Політик, як публічна особа, зобов’язаний виконувати вимоги законів про боротьбу з корупцією і закону про вибори. Я вдячний всім, хто підтримав мої цінності й мою програму та долучився до фінасування моєї виборчої кампанії. Вважаю своїм обов’язком відзвітуватись про витрачені кошти», – повідомив Володимир Квурт.

Раніше Володимир Квурт закликав всіх, хто поділяє його цінності та політичні переконання, долучитись до фінансування його виборчої кампанії та пообіцяв відзвітуватись за всі кошти, які поступлять на цей рахунок.

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Нагадаємо, 21 липня відбудуться вибори до Верховної Ради України.

Володимира Квурта на виборах підтримали партія Європейська солідарність Петра Порошенка, УДАР Віталія Кличка, партія Громадянська позиція Анатолія Гриценка і партія Народний контроль Дмитра Добродомова. Також Квурта підтримали депутати Винниківської міськради.

Кандидат в народні депутати у 115 в.о. Володимир Квурт підписав меморандум про пріоритети співпраці нардепів України з Регіональною радою підприємців у Львівській області, Організацією роботодавців Львова та Радою самоорганізації населення Сихівського житлового масиву.

У 2015 році Володимир Квурт переміг на виборах міського голови Винників. В 2005 році обрали депутатом і секретарем Львівської міської ради.