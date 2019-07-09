Порошенко підтримав Квурта на виборах до Верховної Ради

Лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко підтримав на виборах до парламенту кандидата в народні депутати у 115 в.о. Львова Володимира Квурта. Про це Петро Порошенко заявив в ефірі НТА.

«Ми давно і ефективно співпрацюємо з Володимиром Квуртом, він має повну підтримку Європейської солідарності. Пан Володимир демонструє прагнення об’єднання усіх демократичних сил і це те, що нам сьогодні вкрай потрібно тут, на Львівщині. Реванш має на меті лише одне – розколоти демократичний табір, а потім, скориставшись цим, провести п’яту колону. Тому я хочу публічно наголосити, що ми підтримуємо пана Володимира. Він надійний член нашої команди. Об’єднуйтесь, обирайте пана Володимира Квурта до Верховної Ради. Однією командою ми зупинимо московський реванш!», – заявив Порошенко.

Володимир Квурт наголосив на тому, що його цінності, як політика і людини, такі ж самі, як і в більшості демократичних сил, які користуються популярністю в Галичині: європейський вибір України, вступ у НАТО, чесна влада, продовження економічних реформ, соціальні гарантії для тих, кому потрібна допомога держави.

«Винники дали, мабуть, найвищий показник підтримки Петра Олексійовича на останніх президентських виборах. І я маю честь представляти місто Винники, як висуванець Блоку Петра Порошенка. Попри це я залишаюсь позапартійним і гадаю, що ніхто не сумнівається щодо моїх ідейних цінностей чи пріоритетів. Я готовий до діалогу з іншими демократичними партіями та дякую Удару, Народному контролю та Громадянській позиції за підтримку. Львів та Галичина повинні мати свою позицію, їхня думка має лунати у Верховній Раді», – сказав Квурт.

Нагадаємо, 21 липня відбудуться вибори до Верховної Ради України.

Володимира Квурта на виборах підтримали партія Європейська солідарність Петра Порошенка, УДАР Віталія Кличка, партія Громадянська позиція Анатолія Гриценка і партія Народний контроль Дмитра Добродомова. Також Квурта підтримали депутати Винниківської міськради.

Кандидат в народні депутати у 115 в.о. Володимир Квурт підписав меморандум про пріоритети співпраці нардепів України з Регіональною радою підприємців у Львівській області, Організацією роботодавців Львова та Радою самоорганізації населення Сихівського житлового масиву.

У 2015 році Володимир Квурт переміг на виборах міського голови Винників. В 2005 році був обраний депутатом і секретарем Львівської міської ради.