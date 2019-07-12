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У неділю на «Арені Львів» зіграють легенди українського футболу

Анастасія Мельник

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У неділю, 14 липня, з нагоди 125-річчя українського та львівського футболу на «Арені Львів» відбудеться товариський матч зіркових ветеранів національної збірної України та львівських «Карпат». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НОК.

 

Програма заходів:

15:00 – урочисте покладання квітів до пам’ятника «Львів – батьківщина українського футболу» в Стрийському парку

16:40 – урочисте нагородження ветеранів ФК «Карпати» на «Арені Львів»

17:00 – початок матчу між ветеранами збірної України та ФК «Карпати»

17:45 – нагородження відзнаками за вагомий внесок у розвиток львівського футболу

18:15 – 2 тайм матчу між ветеранами збірної України та ФК «Карпати»

19:00 – вручення почесних грамот президентам клубів Прем’єр-ліги та Першої ліги Львівщинини

Вхід на товариський матч вільний.

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