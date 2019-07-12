У Львові відновлять парк Архангела Михаїла

Депутати львівської мерії розглянули та підтримали петицію про відновлення парку Архангела Михаїла, що на вулиці Стрийській поблизу автовокзалу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

У місті підготують дорожню карту щодо вирішення порушених у ній питань.

Нагадаємо, 21 червня 2019 року ця петиція набрала необхідних 500 голосів на підтримку. Її автором є Брик Юлія Олександрівна.

«Парк Архангела Михаїла із самого початку перебуває у занедбаному стані: відсутні пішохідні доріжки, лавочки, смітники, освітлення, дерева і кущі потребують розчистки і догляду. Прохання прийняти рішення про якнайшвидше облаштування парку Архангела Михаїла для проведення дозвілля», — йдеться у тексті петиції.

За цю ухвалу проголосувало 35 депутатів.