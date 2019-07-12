У Львові до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми покажуть безкоштовний фільм

30 липня з нагоди відзначення Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми відбудеться безкоштовний показ фільму «Жінка в полоні». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Фільм демонструє життя жінки, яка 11 років провела у рабстві у звичайній угорській родині. Це історія про безпомічну людину, яка прагне вирватися з полону та тривалий час знаходиться в умовах морального та фізичного гноблення.

Вважається, що перегляд цього фільму приверне увагу громадян України до проблеми сучасного рабства, тяжкого життя людей, які опиняються в такій ситуації та виборюють своє право на існування у торговців людьми.

Фільм можна переглянути 30 липня у Львівському кіноцентрі (м. Львів, вул.В. Великого, 14А). Початок сеансу о 19 годині.

З приводу отримання запрошень на перегляд фільму звертайтеся до головного спеціаліста відділу сімейної політики департаменту соціального захисту населення – Наталії Горун, тел.: (032) 255-47-96.

Зазначимо, що такі покази відбудуться в усіх обласних центрах України.

Довідка.

У 2013 році Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй проголосила 30 липня Всесвітнім днем протидії торгівлі людьми, зазначивши, що в цей день необхідно підвищувати рівень поінформованості громадян стосовно глобальної проблеми торгівлі людьми і привертати увагу до важкого становища жінок, чоловіків і дітей, які стали жертвами цього злочину, а також заохочувати людей активно допомагати постраждалим і протидіяти торгівлі людьми.