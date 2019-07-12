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У Академії сухопутних військ триває збір з майбутніми офіцерами запасу

Андрій Котенський

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У Національній академії сухопутних військ триває навчальний збір з майбутніми офіцерами запасу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

 

Практичні заняття з майбутніми офіцерами запасу проводять на навчально-матеріальній базі Національної академії сухопутних військ, а також у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки.

Зокрема, на полігоні юнаки та дівчата виконують вправи стрільб зі штатного озброєння бойових машин, стрілецької зброї, практикують теоретичні знання з тактики, інженерної підготовки, захисту від зброї масового ураження та інших військових дисциплін. Також вони долають й перешкоди навчально-тренувального комплексу психологічної підготовки, загартовуючи свій характер та розвиваючи психологічну стійкість до умов сучасного бою.

Безпосередню участь у військовій підготовці студентів беруть висококваліфіковані викладачі, більшість з яких мають досвід участі в АТО та ООС на сході України. На окремих навчальних місцях допомогу їм надають курсанти Академії, які також вже мають бойовий досвід.

Після завершення навчального збору студенти звітуватимуться за знання, які вони отримали під час навчання у Національній академії сухопутних військ, на випускних екзаменах з військової підготовки.

А вже наприкінці липня на стройовому плацу навчального закладу вихованці цивільних вишів присягнуть на вірність Українському народові.

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