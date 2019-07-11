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Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс з відкритими списками

Вероніка Рой

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Сьогодні, 11 липня, Верховна Рада ухвалила у другому читанні проєкт Виборчого кодексу, що передбачає відкриті списки. За проєкт закону №3112-1 проголосували проголосували 230 нардепів, передає Еспреcо.TV.

 

Перед цим голова ВР Андрій Парубій протягом години багато разів ставив на голосування пропозицію про повернення до правок до кодексу. Кожного разу ця пропозиція збирала більше 200 голосів, але менше необхідних 226. Врешті-решт за повернення до правок проголосували 227 нардепів.

Ініціаторами законопроєкту стали голова ВР Андрій Парубій, Олександр Черненко, Леонід Ємець. Парубій емоційно закликав народних депутатів підтримати проект Виборчого кодексу.

29 травня голова робочої групи з питань підготовки нового виборчого кодексу, нардеп Олександр Черненко заявив, що до документу було подано 4 тис. 307 поправок від 101 суб’єкта. Розгляд правок до законопроєкту тривав місяць.

Як пише УНІАН, у кодексі поєднано 5 діючих на сьогодні законів – про вибори народних депутатів, про президентські вибори, про місцеві вибори, про Центральну виборчу комісію і про Єдиний державний реєстр виборців.

Виборчий кодекс застосовуватиметься вже на наступних парламентських виборах, а на дострокових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня, народні депутати обиратимуться за старою системою.

Кодексом передбачена пропорційна виборча система для виборів народних депутатів з одним загальнодержавним виборчим списком, який формують політичні партії. Цей список розподіляється по регіональних списках, тому кандидати із загального списку вносяться у певний регіональний список.

Відповідно до кодексу, в розподілі депутатських мандатів беруть участь ті партії, які подолали 5-відсотковий бар’єр.

Згідно з кодексом, балотуватися може кандидат, якому виповнився 21 рік і який 5 років проживав на території України – строк його неперервного перебування за межами України протягом останніх п’яти років перед днем голосування на виборах не повинен перевищувати 183 дні.

Передбачено створення загальнодержавного округу – це вся Україна, яка складається з 27 виборчих регіонів, що здебільшого співпадають з межами існуючих на сьогодні областей, але Київ і Дніпропетровська область поділено на два виборчі регіони у зв’язку з великою кількістю виборців. Виборчий регіон Автономної Республіки Крим об’єднано з Херсонською областю і створено один виборчий регіон.

Фото: Facebook-сторінка Андрія Парубія

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