СБУ на Львівщині заблокувала канал контрабанди нарковмісних ліків

Співробітники Служби безпеки України заблокували на Львівщині канал контрабанди іноземних лікарських засобів із вмістом психотропних та наркотичних речовин, які ввозились на територію України з однієї з європейських країн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ у Львівській області.

Як повідомляється, у пункті пропуску «Рава-Руська» Львівської митниці оперативники спецслужби виявили та вилучили майже триста пігулок не сертифікованих в Україні лікарських засобів. У складі препаратів міститься речовина псевдоефедрин, який використовується наркоділками для виготовлення психотропної речовини метамфетамін в лабораторних умовах.

«Лікарські засоби, придбані на замовлення «клієнтів», мешканка Львова перевозила автобусним рейсом міжнародного сполучення. Вона сховала наркотичні препарати в багажі серед особистих речей, з приховуванням від митного оформлення. За інформацією спецслужби, такі «рейси» жінка робила регулярно протягом тривалого періоду часу», – йдеться у повідомленні.

Вилучені препарати направлені на експертизу, після проведення якої буде вирішено питання щодо оголошення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Фото: СБУ