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СБУ на Львівщині заблокувала канал контрабанди нарковмісних ліків

Вероніка Рой

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Співробітники Служби безпеки України заблокували на Львівщині канал контрабанди іноземних лікарських засобів із вмістом психотропних та наркотичних речовин, які ввозились на територію України з однієї з європейських країн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ у Львівській області.

 

Як повідомляється, у пункті пропуску «Рава-Руська» Львівської митниці оперативники спецслужби виявили та вилучили майже триста пігулок не сертифікованих в Україні лікарських засобів. У складі препаратів міститься речовина псевдоефедрин, який використовується наркоділками для виготовлення психотропної речовини метамфетамін в лабораторних умовах.

«Лікарські засоби, придбані на замовлення «клієнтів», мешканка Львова перевозила автобусним рейсом міжнародного сполучення. Вона сховала наркотичні препарати в багажі серед особистих речей, з приховуванням від митного оформлення. За інформацією спецслужби, такі «рейси» жінка робила регулярно протягом тривалого періоду часу», – йдеться у повідомленні.

Вилучені препарати направлені на експертизу, після проведення якої буде вирішено питання щодо оголошення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Фото: СБУ

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