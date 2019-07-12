Поліція охороняла екстрасенсів під Львовом

Працівники Роти з фізичної безпеки поліції охорони Львівщини забезпечили публічну безпеку на зйомках шоу «Битви екстрасенсів» під Львовом. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні поліції охорони у Львівській області.

Біля Львова знімальна група телеканалу провела зйомки чергової передачі програми. Працівники Роти з фізичної безпеки поліції охорони Львівщини забезпечили правопорядок під час їх проведення.

Рота з фізичної безпеки Управління поліції охорони у Львівській області постійно забезпечує охорону під час зйомок фільмів у Львові.

Загалом, працівники Роти з фізичної безпеки Управління поліції охорони у Львівській області забезпечують охорону власності фізичних та юридичних осіб, захист фізичних осіб від злочинних посягань тощо.