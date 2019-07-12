Неподалік Зимної Води не розминулися «Жигулі» та «Мерседес»

У четвер, 11 липня, на автодорозі «Львів-Шегині» неподалік села Зимна Вода Пустомитівського району трапилася ДТП за участю автомобілів «Жигулі» та «Мерседес». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

За словами правоохоронців, водій автомобіля ВАЗ-2101, 35-річний місцевий мешканець, скоїв зіткнення з автомобілем «Мерседес». Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій та двоє пасажирів «Мерседеса» віком 35, 42 та 48 років.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.