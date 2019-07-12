ОСТАННІ НОВИНИ

На Сколівщині півторарічна дівчинка втопилася в колодязі

Вероніка Рой

|

На Сколівщині 1,5-річна дівчинка впала у колодязь та втопилася. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

В Сколівське відділення поліції близько 11.00 надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району втопилася дитина. На місці події працює слідчо-оперативна група. Попередньо поліцейські встановили, що на території домогосподарства дівчинка віком рік і п’ять місяців впала в колодязь з водою, глибиною близько двох метрів, та втопилася.

Зараз правоохоронці встановлюють обставини події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Фото: поліція

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
43 млн грн для малих міст на Львівщини. Уряд Гройсмана виділив додаткові кошти
Марія СЕРГІЙЧУК
43 млн грн для малих міст на Львівщини. Уряд Гройсмана виділив додаткові кошти

Три мільярди гривень. Саме стільки у 2019 році виділив Уряд Гройсмана на підтримку малих міст та райцентрів України з Де...

Округ №121. За крісло нардепа змагаються місцеві бізнесмени
Анастасія МЕЛЬНИК
Округ №121. За крісло нардепа змагаються місцеві бізнесмени

Бізнесмени, учасники бойових дій, бувалі політики та популярний співак. Львівський портал продовжує розповідати про люде...

Нардеп, депутат, «кіборг», волонтер. Хто хоче потрапити у Раду від округу №120
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардеп, депутат, «кіборг», волонтер. Хто хоче потрапити у Раду від округу №120

Опубліковано список семи кандидатів, які претендують на крісло у Верховній Раді України по 120 окрузі. Тут свого депутат...

«Хочу запам’ятатися ефективним керівником». 9 тез нового голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського
Соломія ГОЛОВІНА
«Хочу запам’ятатися ефективним керівником». 9 тез нового голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського

«Я прийшов на посаду, щоби запам’ятатися ефективним керівником», – заявив під час зустрічі з представниками Громадських ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...