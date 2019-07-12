На Сколівщині півторарічна дівчинка втопилася в колодязі

На Сколівщині 1,5-річна дівчинка впала у колодязь та втопилася. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Сколівське відділення поліції близько 11.00 надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району втопилася дитина. На місці події працює слідчо-оперативна група. Попередньо поліцейські встановили, що на території домогосподарства дівчинка віком рік і п’ять місяців впала в колодязь з водою, глибиною близько двох метрів, та втопилася.

Зараз правоохоронці встановлюють обставини події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Фото: поліція