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На Львівщині загинув викрадач велосипеду, якого збило два автомобілі

Андрій Котенський

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Поліцейські встановили особу велосипедиста, загиблого у ДТП на трасі Київ–Чоп. Водночас стало відомо, що у цій аварії загинув викрадач велосипеду. Про це Львівському порталу повідомили у Нацполіції Львівщини.

 

За даними правоохоронців дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні близько другої годин ночі на автодорозі Київ–Чоп.

Як попередньо встановили працівники Бродівського відділення поліції, водій автомобіля «Опель Омега», 43-річний мешканець Рівненської області, скоїв наїзд на велосипедиста, який у подальшому потрапив під колеса автомобіля «Мерседес», яким керував 48-річний львів’янин. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Правоохоронці також встановили особу загиблого – ним виявився 36-річний мешканець одного з сіл Бродівського району. Також встановлено, що він їхав на велосипеді, який за кілька годин до ДТП був викрадений у мешканця іншого села на Бродівщині. З місця автопригоди поліцейські вилучили й інші викрадені речі.

Досудове розслідування триває, поліцейські встановлюють обставини події.

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