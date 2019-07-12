На Донбасі загинув український захисник

За минулу добу, 11 липня, збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. З них 11 разів – із застосуванням зброї забороненої Мінськими угодами. Є загиблий і постраждалі. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник 17 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні 7 разів:

В результаті ворожих обстрілів 1 військовослужбовець загинув та двоє отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 11 липня трьох окупантів знищено та четверо поранено.

Від початку поточної доби ворог п’ять разів обстріляв позиції Об’єднаних сил.