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Львівську молодь запрошують взяти участь у закордонній поїздці

Анастасія Мельник

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Активних молодих людей, які займаються розвитком молодіжних ініціатив у Львівській області запрошують долучитися до міжнародної поїздки TRIPS for ACTION P&D. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Під час поїздки планується ознайомитись з громадською діяльністю, функціонуванням молодіжних просторів та організацією роботи з молоддю на прикладі Чехії (Брно, Прага) та Німеччини (Дрезден).

Упродовж подорожі автобус перетвориться на молодіжний коворкінг, а програма буде наповнена цікавими завданнями та інтерактивами.

Дати поїздки: 26-30 серпня 2019 року.

Обов’язкові вимоги до учасників:

  • наявність біометричного паспорта / дійсної візи та страхівки на період поїздки,
  • вік 16 (повних в день виїзду) до 29 років,
  • володіти середнім рівнем англійської,
  • бажання подорожувати та відкривати нові можливості.

Перевага надається учасникам з Львівської області.

Внесок учасника: 70 євро, у гривневому еквіваленті по курсу на момент оплати, що покриває: переїзд та проживання (дві ночі + сніданки), участь у зустрічах та роздаткові матеріали. По завершенню міжнародного візиту учасники отримають сертифікати.

Посилання на реєстрацію.

Останній термін подачі заявки: 31.07.2019 року.

Організатори зв’яжуться з відібраними учасниками до 2 серпня 2019 року. Контактна особа – Богдана (096 28 33 286).

Організатори: департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА, Львівський обласний молодіжний центр та громадська організація “Центр ініціативноі молоді” NGO “Center of Initiative Youth”.

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