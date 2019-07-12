Львів запрошують долучитися до веломарафону у Славську

Упродовж 20-21 липня у смт. Славське Сколівського району Львівської області вже другий рік поспіль відбуватиметься веломарафон «Slavsko Trophy-Sarmatian Race 2019». Про це Львівському порталу повідомили у Славській селищній раді.
За словами організаторів, гірський марафон «Slavsko Trophy» є аматорськими змаганнями, метою яких є пропаганда здорового способу життя серед широких верств населення та розвиток велосипедного спорту в Україні.
Змагання відбуватимуться протягом двох днів: пролог та основний марафон. Очікується, що цього року в змаганнях візьме участь близько 250 спортсменів.
Категорії учасників марафону:
- чоловіки Hardcore Open*, Hardcore 35+**, Жінки Hardcore, Жінки Hardcore 35+;
- чоловіки Medium Open*, Medium 35+, Жінки Medium , Жінки Medium 35+;
- юнаки Light, Чоловіки Light Open*, Light 35+, Жінки Light, Жінки Light 35+.
У рамках заходу 20 липня відбудеться:
- Велозаїзд центральними вулицями селища (запрошуємо долучитись до участі всіх бажаючих).
- Показові виступи з велотріалу.
- Міжнародний дитячий фестиваль «Slavsko – Fest».
- Рок-концерт (о 19:00, Співоче поле (смт. Славське, вул. О. Степанівни), виступатимуть гурти: Cardiomachine (м. Київ), Jack O’Lenter (м. Львів), Співоче поле.
Анастасія Мельник