Львів запрошують долучитися до веломарафону у Славську

Упродовж 20-21 липня у смт. Славське Сколівського району Львівської області вже другий рік поспіль відбуватиметься веломарафон «Slavsko Trophy-Sarmatian Race 2019». Про це Львівському порталу повідомили у Славській селищній раді.

За словами організаторів, гірський марафон «Slavsko Trophy» є аматорськими змаганнями, метою яких є пропаганда здорового способу життя серед широких верств населення та розвиток велосипедного спорту в Україні.

Змагання відбуватимуться протягом двох днів: пролог та основний марафон. Очікується, що цього року в змаганнях візьме участь близько 250 спортсменів.

Категорії учасників марафону:

чоловіки Hardcore Open*, Hardcore 35+**, Жінки Hardcore, Жінки Hardcore 35+;

чоловіки Medium Open*, Medium 35+, Жінки Medium , Жінки Medium 35+;

юнаки Light, Чоловіки Light Open*, Light 35+, Жінки Light, Жінки Light 35+.

У рамках заходу 20 липня відбудеться: