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Львів запрошують долучитися до веломарафону у Славську

Анастасія Мельник

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Упродовж 20-21 липня у смт. Славське Сколівського району Львівської області вже другий рік поспіль відбуватиметься веломарафон «Slavsko Trophy-Sarmatian Race 2019». Про це Львівському порталу повідомили у Славській селищній раді.

 

За словами організаторів, гірський марафон «Slavsko Trophy» є аматорськими змаганнями, метою яких є пропаганда здорового способу життя серед широких верств населення та розвиток велосипедного спорту в Україні.

Змагання відбуватимуться протягом двох днів: пролог та основний марафон. Очікується, що цього року в змаганнях візьме участь  близько 250 спортсменів.

Категорії учасників марафону:

  • чоловіки  Hardcore Open*, Hardcore 35+**,  Жінки Hardcore,   Жінки Hardcore 35+;
  • чоловіки  Medium Open*, Medium 35+, Жінки Medium , Жінки Medium 35+;
  • юнаки Light, Чоловіки Light Open*, Light 35+, Жінки Light, Жінки Light 35+.

У рамках заходу 20 липня відбудеться:

  1. Велозаїзд центральними вулицями селища (запрошуємо долучитись до участі всіх бажаючих).
  2. Показові виступи з велотріалу.
  3. Міжнародний дитячий фестиваль «Slavsko – Fest».
  4. Рок-концерт (о 19:00, Співоче поле (смт. Славське, вул. О. Степанівни), виступатимуть гурти: Cardiomachine (м. Київ), Jack O’Lenter (м. Львів), Співоче поле.

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