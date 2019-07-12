Львів’ян запрошують на сніданок, присвячений 150-річчю Підзамче

У суботу, 13 липня, у Львові відбудеться масштабне святкування 150-річчя станції та району Підзамче, в рамках якого відбудеться сніданок-дискусія про майбутнє району. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

Святкування розпочнеться у Палац культури ім. Г. Хоткевича (вул. Кушевича, 1) із дискусії на тему «Історія та перспективи Підзамче», до якої запрошуємо мешканців дільниці, журналістів та усіх зацікавлених у розвитку цієї дільниці Львова.

Учасники:

Ольга Лідовська — Доповідь на тему «Трагічні сторінки історії Підзамче».

Василь Кметь — Історія давнього Підзамче.

Ольга Гончар — Місця пам’яті на мапі Підзамче. Музей «Територія терору».

Олександер Кобзарев – Стратегія розвитку Підзамче. «Інститут міста».

Тарас Репицький — Проекти розвитку Підзамче. ГО «Інститут Суспільних Ініціатив».

Після дискусії всіх охочих запрошують на святкування, які будуть відбуватися на пл. Криничній (біля станції «Підзамче»)

Програма святкування:

15:00 — виставка ретро-техніки від музею РетроГаражЛьвів

18:00 — виступ гуртів «Piano» та «Opia»

18:45 — урочисте погашення марки «Підзамче. 150 років»

19:00 — освітня мануфактура Підзамче ЗСШ № 20

19:15 — виступ «ICE Cream ladies band»

20:00 — виступ інструментального гурту «Rockoko»

21:00 — виступ гурту «Шосте чуття»