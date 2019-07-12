Львів’ян запрошують на сніданок, присвячений 150-річчю Підзамче

У суботу, 13 липня, у Львові відбудеться масштабне святкування 150-річчя станції та району Підзамче, в рамках якого відбудеться сніданок-дискусія про майбутнє району. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.
Святкування розпочнеться у Палац культури ім. Г. Хоткевича (вул. Кушевича, 1) із дискусії на тему «Історія та перспективи Підзамче», до якої запрошуємо мешканців дільниці, журналістів та усіх зацікавлених у розвитку цієї дільниці Львова.
Учасники:
Ольга Лідовська — Доповідь на тему «Трагічні сторінки історії Підзамче».
Василь Кметь — Історія давнього Підзамче.
Ольга Гончар — Місця пам’яті на мапі Підзамче. Музей «Територія терору».
Олександер Кобзарев – Стратегія розвитку Підзамче. «Інститут міста».
Тарас Репицький — Проекти розвитку Підзамче. ГО «Інститут Суспільних Ініціатив».
Після дискусії всіх охочих запрошують на святкування, які будуть відбуватися на пл. Криничній (біля станції «Підзамче»)
Програма святкування:
15:00 — виставка ретро-техніки від музею РетроГаражЛьвів
18:00 — виступ гуртів «Piano» та «Opia»
18:45 — урочисте погашення марки «Підзамче. 150 років»
19:00 — освітня мануфактура Підзамче ЗСШ № 20
19:15 — виступ «ICE Cream ladies band»
20:00 — виступ інструментального гурту «Rockoko»
21:00 — виступ гурту «Шосте чуття»
Анастасія Мельник