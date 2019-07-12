Львів’ян кличуть на Всеукраїнську прощу до Зарваниці

Упродовж 13-14 липня відбуватиметься Всеукраїнська проща до Марійського духовного центру «Зарваниця» (Теребовлянський район, Тернопільщина). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

Прощу приурочили до 30-річчя виходу Української Греко-Католицької Церкви з підпілля та молитві за мир в Україні. Молитися разом з десятками тисяч паломників буде Блаженніший Святослав (Шевчук), Глава УГКЦ.

Традиційно, під час прощі відбудеться багатотисячний похід зі свічками від парафіяльної церкви до чудотворного місця, де єпископи, священики та вірні молитимуться Молебень до Богородиці, та проситимуть у Матері Божої миру й заступництва для українського народу.

Також з Тернополя до Зарваниці вирушить піша хода, до якої зможе долучитися кожен охочий. Збір паломників відбудеться у п’ятницю зранку, 12 липня, поблизу Архикатедрального собору УГКЦ Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці в Тернополі. О 08.30 колона прочан розпочне свою ходу. Усі паломники будуть забезпечені харчуванням та місцями для ночівлі (у с. Струсів).

Патріарх Святослав (Шевчук) зустрінеться із молоддю 13 липня о 16.00 год. Вночі 14 липня для молоді буде духовно-мистецька програма на співочому полі Зарваниці.