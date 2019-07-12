Львів долучиться до Всеукраїнського мотопробігу

Упродовж 15-23 липня відбуватиметься третій Всеукраїнський мотопробіг. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

Мотопробіг стартуватиме 15 липня о 10 годині ранку з Театральної площі Ужгорода, а фінішуватиме 23 липня у місті Одеса. Байкери проїдуть через 31 місто і майже всі обласні центри України.

У вівторок, 16 липня, о 9 годині ранку мотопробіг Єдності збирається у Львові, біля Оперного театру.

Завдання акції — демонстрація територіальної цілісності Української держави та єдності її багатонаціонального суспільства.

Під час мотопробігу учасники використовуватимуть державні прапори України, прапори міст, районів та областей.