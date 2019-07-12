Крюківський завод подав до суду на «Укрзалізницю»

Господарський суд Києва відкрив справу за позовом Крюківського вагонобудівного заводу проти «Укрзалізниці» про стягнення коштів на загальну суму близько 1,4 мільярда гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі заводу.

«…залізниця не тільки не розрахувалася за 11 пасажирських вагонів, які отримала від вагонобудівників у грудні 2018 та січні 2019 та не сплатила авансові платежі, але взагалі не з’являється для приймання наступних готових вагонів згідно з укладеними договорами на поставку двох вагонів міжнародного класу габариту RIC, 20 купейних спальних вагонів типу СВ та 21 купейного спального вагона. Тож КВБЗ змушений звернутися до господарського суду з позовними заявами за захистом своїх порушених прав», – зазначили у пресслужбі заводу.

На заводі пояснюють, що договорами передбачалася передоплата у розмірі 30%. Оплата решти вартості – протягом 30 днів з дати поставки. Тобто виконавець – КВБЗ вкладає у продукцію 70% власних коштів.

Також зазначається: «Державне підприємство не з’являється для отримання замовленого ним товару та не сплачує його вартість. Тож зараз нова високотехнологічна продукція – пасажирські вагони стоять на заводі, що називається, під парканом. А пасажири їздять у напіврозвалених вагонах».

У КВБЗ стверджують: «державний монополіст (Укрзалізниця – ред.) своїми діями веде (Крюківський вагонобудівний завод – ред.) до банкрутства».