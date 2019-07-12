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Крюківський завод подав до суду на «Укрзалізницю»

Анастасія Мельник

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Господарський суд Києва відкрив справу за позовом Крюківського вагонобудівного заводу проти «Укрзалізниці» про стягнення коштів на загальну суму близько 1,4 мільярда гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі заводу.

 

«…залізниця не тільки не розрахувалася за 11 пасажирських вагонів, які отримала від вагонобудівників у грудні 2018 та січні 2019 та не сплатила авансові платежі, але взагалі не з’являється для приймання наступних готових вагонів згідно з укладеними договорами на поставку двох вагонів міжнародного класу габариту RIC, 20 купейних спальних вагонів типу СВ та 21 купейного спального вагона. Тож КВБЗ змушений звернутися до господарського суду з позовними заявами за захистом своїх порушених прав», – зазначили у пресслужбі заводу.

На заводі пояснюють, що договорами передбачалася передоплата у розмірі 30%. Оплата решти вартості – протягом 30 днів з дати поставки. Тобто виконавець – КВБЗ вкладає у продукцію 70% власних коштів.

Також зазначається:  «Державне підприємство не з’являється для отримання замовленого ним товару та не сплачує його вартість. Тож зараз нова високотехнологічна продукція – пасажирські вагони стоять на заводі, що називається, під парканом. А пасажири їздять у напіврозвалених вагонах».

У КВБЗ стверджують: «державний монополіст (Укрзалізниця – ред.) своїми діями веде (Крюківський вагонобудівний завод – ред.) до банкрутства».

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