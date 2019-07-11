Як створити інклюзивну групу у виші чи в закладі профосвіти. Уряд ухвалив порядок

Вчора, 10 липня, уряд ухвалив порядок організації інклюзивного навчання в закладах вищої та професійної освіти. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

«Інклюзія – це наш пріоритет не лише в шкільній освіті. Нам важливо, щоб діти з особливими освітніми потребами мали доступ до якісної освіти в закладах усіх рівнів. До того ж, крім фахової професійної підготовки, в закладах вищої та професійної освіти ці діти отримують також соціальну адаптацію. Все це допомагає їм реалізувати себе, швидше працевлаштуватися у майбутньому», – наголосив перший заступник Міністра освіти і науки Павло Хобзей.

Цього року на підтримку осіб з особливими освітніми потребами в закладах профосвіти в держбюджеті вперше було передбачено 24,8 млн гривень.

Для відкриття інклюзивної групи у виші чи профтеху особі з особливими освітніми потребами або її батькам потрібно звернутися до закладу із відповідною заявою. До неї треба додати документи, що підтверджують наявність ООП (висновок інклюзивно-ресурсного центру, індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю).

«На підставі цього керівник закладу повинен створити інклюзивну групу. Він також утворює команду психолого-педагогічного супроводу чи спеціальний навчально-реабілітаційний підрозділ (для закладів вищої освіти). До них входять педагогічні працівники, адміністрація закладу, інші фахівці за потреби, а для закладів профосвіти – ще асистент майстра виробничого навчання та інші. Для кожної дитини ця команда розробляє індивідуальний навчальний план із залученням батьків», – пояснюють у Міносвіти.

Важливо, що в разі утворення інклюзивної групи керівник чи засновник закладу має виділити кошти на: