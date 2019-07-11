В суботу у Львові проведуть спортивні тестування кандидатів на участь у Іграх Нескорених 2020

У суботу, 13 липня, Львів стане першим містом, яке цього року прийматиме спортивні тестування учасників відбору до Ігор Нескорених 2020, які відбудуться в Гаазі, Нідерланди. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Як повідомляється, під час тестувань у Львові 56 потенційних кандидатів національної команди випробують свої сили в шести напрямках спорту: пауерліфтинг, плавання, легка атлетика (біг, стрибки в довжину, штовхання ядра), веслування на тренажері, стрільба з лука та велоспорт на шосе та оберуть найкращий для себе. У виборі їм допомагатимуть професійні тренери, лікарі, а також члени минулорічних збірних, які цього року доєднаються до тестувань в ролі асистентів тренерів.

Спортивні тестування — перший етап відбору до збірної України, на який запрошуються всі учасники, які заповнили реєстраційну анкету та надали мінімальний пакет документів. Після завершення випробувань у Львові, спортивні тестування також пройдуть в Одесі (20 липня) та Києві (27 липня).

«Усі учасники тестувань будуть запрошені до участі у фінальній частині відбору — Національних Ігор Нескорених, які пройдуть у Києві 8 вересня. Цього року українську збірну Ігор Нескорених обиратимуть за новим форматом — роль спортивних результатів матиме другорядне значення відносно потенційного впливу участі в Іграх Нескорених на їхню реабілітацію, відновлення та мотивацію. Оновлені критерії відбору були надані Україні міжнародною Фундацією Ігор Нескорених та застосовуються всіма країнами-учасницями», – зазначають органіхатори.

Учасники, що не встигли зареєструватись на спортивні тестування у Львові, ще мають можливість пройти реєстрацію на випробування в Одесі або Києві за посиланням: invictusgames.in.ua

Захід відбудеться 13 липня за адресою: м. Львів, вул. Клепарівська, 39а (Навчально-спортивна база літніх видів спорту Міністерства оборони України). Початок тестування о 10:30.

Довідка

Ігри Нескорених (eng. Invictus games), засновані Його Високістю Герцогом Сассекським в 2014 році, — міжнародні змагання для ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, були травмовані або захворіли, виконуючи свої службові обов’язки.

Україна долучилась до Ігор Нескорених у 2017 році, дебютувавши на змаганнях у Торонто, Канада, у 2018 році — в австралійському Сіднеї, а вже у травні наступного року візьме участь у своїх третіх Іграх — Іграх Нескорених 2020 у Гаазі.

Мета проекту «Ігри Нескорених в Україні» — створювати нові можливості для поранених та травмованих українських ветеранів та військовослужбовців, підтримуючи їх на шляху до фізичного відновлення, психологічної абілітації та соціальної інтеграції. Команда проекту сприяє розвитку та популяризації спорту як дієвої реабілітації серед поранених бійців, а також спонукає суспільство й державу створювати для цього необхідні умови.

За час існування в Україні, проект розширив спортивні дисципліни, доступні для ветеранів, сприяв запуску державної системи спортивної реабілітації поранених військовослужбовців та ветеранів, змінив життя сотень ветеранів та їхніх родин, а також мобілізував суспільство на підтримку українських бійців на шляху до повернення до мирного життя після війни.