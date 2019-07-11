Укрпошта пригрозила, що припинить доставку пенсій з 2020 року

Національний поштовий оператор «Укрпошта» буде здійснювати доставку пенсій з 1 січня 2020 року лише за умови прийняття економічно обґрунтованого або ринкового тарифу. Про це йдеться у відкритому листі генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.

«…Я завчасно попереджаю вас, міністерство соціальної політики та Пенсійний Фонд України про те, що з 1 січня 2020 року Укрпошта не буде доставляти пенсії по нинішньому збитковому тарифу», – йдеться у відкритому листі.

Ігор Смілянський заявив, що в уряду є час до 1 вересня обрання одного із 2-х шляхів вирішення питання перегляду тарифу з доставки пенсій.

Перший шлях вирішення проблеми – це прийняти новий тариф на доставку пенсій, який ще у листопаді 2017 року був затверджений міністерством інфраструктури та міністерством економічного розвитку та торгівлі. Але він торпедується міністерством соціальної політики. Другий шлях – винести послугу із доставки пенсій на відкритий тендер, аби ринок вирішив вартість цієї послуги».

«Це має бути на ринкових умовах, визначених у відкритому тендері, а не з регульованим тарифом чи виписаною під один банк постановою, як це було з переселенцями Донбасу. Не можна порушувати права людини, змушуючи, особливо людей похилого віку або людей з обмеженими можливостями, отримувати виплати лише в одній банківській установі, до якої ще треба їхати 30-50 км. Тоді мова йшла про 200 тисяч людей, зараз – вже йдеться про мільйони найменш захищених громадян», – наголосив Ігор Смілянський.

Нагадаємо, у 2018 році Укрпошта вже грозилася, що не буде доставляти пенсії та закриє 5-7 тисяч стаціонарних відділень.