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Натхненні виступи та корисні розмови: львів’янок запрошують на фестиваль «Жінка. Сім’я. Кар’єра»

Вероніка Рой

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Цієї неділі, 14 липня, з 12.30 до 17.00 год. на площі перед Центром Довженка відбудеться фестиваль «Жінка. Сім’я. Кар’єра».  Для львів’янок підготували натхненні виступи та корисні розмови. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

На фестивалі працюватимуть різні сектори. Зорема:

  • Робимо разом своїми руками (пряники, ляльки мотанки, аплікації)

13.30 — 16.30

  • Психологія порозуміння

13.30 — 14.10 (ключ до серця підлітка)

13.30−14.10 (світ дитини: особливості становлення)

15.00 — 15.40 (ключ до серця підлітка)

15.00−15.40 (світ дитини: особливості становлення)

  • Рухова активність (вправи від запобігання сколіозу). Львів’янок проять брати каремати і зручний одяг)

13.30−14.00

14.30−15.00

  • Здорове харчування (зустріч- лекція з нутріціологом)

13.30- 14.00

15.00−15.30

  • Роль сім’ї: цінності, виклики і можливості (дискусія і цікаві зустрічі)

14.10−15.00

Детальна програма фестивалю — тут.

Контактна особа — Галина Бордун, тел.: +380 (67) 370 24 78.

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