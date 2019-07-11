Нардепи не підтримали звільнення Клімкіна

У Верховній Раді не змогли звільнити Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ. Відповідне рішення підтримали лише 160 народних депутатів України, передає УНН.

Законопроект 10381 був поданий Президентом ще 11 червня, втім висновок профільного комітету був наданий лише сьогодні, 11 липня.

Як наголосив представник голови держави у Верховній Раді України Руслан Стефанчук, відсутність злагодженості у позиціях Президента і керівника зовнішньополітичного відомства Павла Клімкіна шкодить міжнародному іміджу України.

Як повідомляв Львівський портал, Павло Клімкін заявив, що припиняє працювати на посаді та йде у «політичну відпустку».