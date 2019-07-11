На 26 Book Forum приїде всесвітньо відома індійська письменниця Арундаті Рой

Уже у вересні до Львова завітає всесвітньо відома індійська письменниця й громадська активістка Арундаті Рой, аби під час 26 Book Forum зустрітися з українськими читачами та презентувати свій роман «Міністерство граничного щастя». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Письменниця у 1996 році закінчила свій перший роман — «Бог Дрібниць», завдяки якому отримала світове визнання: книжку відзначили Букерівською премією 1997 року, переклали понад 40 мовами, зокрема й українською, та видали тиражем понад 8 млн примірників. Відтоді Арундаті видала близько 15 нон-фікшн книг, а більшу частину свого часу присвячує публіцистиці та громадській активності.

Письменниця виступає за права людини, охорону навколишнього середовища та збереження миру. Вона — активістка з питань соціальної справедливості й економічної нерівності, противниця неоліберальної глобалізації та політики Індії щодо ядерної зброї.

За відкриту пропаганду прав людини Рой була удостоєна низки нагород, зокрема Lannan Cultural Freedom у 2002 році, Sydney Peace Prize у 2004-му, а також Sahitya Akademi Award у 2006-му.

2017 року вийшов другий роман письменниці — «Міністерство граничного щастя», який вже у вересні цього року Арундаті презентує в Україні. Письменниця завітає до Львова на 26 BookForum на запрошення «Видавництва Старого Лева». Як і перша книжка Арундаті «Бог Дрібниць», роман вийде українською в перекладі Андрія Маслюха у «Видавництві Старого Лева».

Книжці, так само як і першому роману «Бог Дрібниць», притаманна поетичність та глибинна краса мови, властива стилю Рой. Однак за духом твір геть інакший, нелінійний і суперечливий. Цього разу авторка кинула своїх героїв у вир новітньої історії Індії, зокрема у прекрасні ліси штату Джамму і Кашміру, де вже багато років точиться гострий збройний конфлікт. Та й самі герої — представники розмаїтих каст, віросповідань та світоглядів (гіджри або ж люди «третьої статі», бунтівна архітекторка, не зовсім чесний журналіст, агент спецслужб, кашмірський повстанець тощо) — говорять надто різними голосами, борються по різний бік барикад, але здобувають кілька хвилин тиші поряд із близькими, живими чи мертвими, як вищу нагороду.

У мить, коли духи ледь-ледь відчиняють двері паралельних реальностей життя. Роман увійшов у довгий список Букерівської премії 2017 року, короткий список нагороди The Hindu Literary Prize та до переліку фіналістів National Book Critics Circle Award. Його визнали найкращою книжкою 2017 року за версією «National Public Radio», «Amazon», «Kirkus», «The Washington Post», «Newsday» та «Hudson Group».

Арундаті Рой народилася 1961 року в місті Шиллонґ, Індія. Дитинство провела в місті Айманам, а згодом переїхала до Делі, де вивчала архітектуру в Школі планування й архітектури в Делі та працювала в Національному інституті у справах міста. Зустрівши свого майбутнього чоловіка, режисера Праділа Кішена, зацікавилася кіно, зігравши кілька незначних ролей, згодом взялася за написання сценаріїв.

Нагадаємо, 26 Book Forum відбудеться 18−22 вересня у Львові.