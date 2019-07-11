ОСТАННІ НОВИНИ

МОЗ планує забезпечити 100% хворих на рак грудей життєво важливим препаратом

Вероніка Рой

|

За допомогою Програми розвитку ООН (ПРООН) Україна закупила препарат для лікування раку грудної залози за рекордно низькою ціною. Раніше ліки з діючою речовиною трастузумаб закуповувалися за ціною 490 доларів за флакон, а тепер закупівлі через міжнародні організації дозволили отримати втричі нижчу ціну – 155 доларів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

 

Перша партія трастузумабу – 1500 флаконів – прибула в Україну, і ліки для онкохворих вже почали поставляти в регіони. Місцеві департаменти охорони здоров’я найближчим часом мають розподілити препарат по медзакладах, відповідно до заявок.

Також у МОЗ запевняють, що упродовж місяця в Україну поставлять ще понад 13 тисяч флаконів трастузумабу. Крім того, найближчим часом планується закупівля препарату для забезпечення 100% потреби (близько 65 тисяч флаконів).

«Якщо раніше держава забезпечувала до 15% пацієнтів із раком грудної залози цим препаратом, то цього року вперше планується покрити заявлену потребу на 100%.  Ефективність і якість препарату підтверджується тим, що він схвалений у країнах із Строгим національним регулятивним агентством (SRA). Його закуповують півтора десятка європейських держав, зокрема, Німеччина, Франція, Австрія, Швеція та інші», – йдеться у повідомленні.

Ці ліки застосовуються для лікування раку молочної залози як ранньому, так і метастатичному. Діюча речовина трастузумаб припиняє ріст і призводить до загибелі клітин пухлини.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нардеп, депутат, «кіборг», волонтер. Хто хоче потрапити у Раду від округу №120
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардеп, депутат, «кіборг», волонтер. Хто хоче потрапити у Раду від округу №120

Опубліковано список семи кандидатів, які претендують на крісло у Верховній Раді України по 120 окрузі. Тут свого депутат...

«Хочу запам’ятатися ефективним керівником». 9 тез нового голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського
Соломія ГОЛОВІНА
«Хочу запам’ятатися ефективним керівником». 9 тез нового голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського

«Я прийшов на посаду, щоби запам’ятатися ефективним керівником», – заявив під час зустрічі з представниками Громадських ...

«АТБ» у західних областях: розпочав роботу перший сучасний дискаунтер на Закарпатті
Юрій МАТІХ
«АТБ» у західних областях: розпочав роботу перший сучасний дискаунтер на Закарпатті

Найбільша за багатьма показниками національна торговельна мережа «АТБ» продовжує освоювати нові регіони України. Компані...

Зірвати «виборчий куш». Битва за округ № 119
Соломія ГОЛОВІНА
Зірвати «виборчий куш». Битва за округ № 119

Екс-голова Львівської ОДА, військовий комісар Львівщини, депутати Львівської міської та обласної рад, мер Буська, а тако...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...