МОЗ планує забезпечити 100% хворих на рак грудей життєво важливим препаратом

За допомогою Програми розвитку ООН (ПРООН) Україна закупила препарат для лікування раку грудної залози за рекордно низькою ціною. Раніше ліки з діючою речовиною трастузумаб закуповувалися за ціною 490 доларів за флакон, а тепер закупівлі через міжнародні організації дозволили отримати втричі нижчу ціну – 155 доларів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Перша партія трастузумабу – 1500 флаконів – прибула в Україну, і ліки для онкохворих вже почали поставляти в регіони. Місцеві департаменти охорони здоров’я найближчим часом мають розподілити препарат по медзакладах, відповідно до заявок.

Також у МОЗ запевняють, що упродовж місяця в Україну поставлять ще понад 13 тисяч флаконів трастузумабу. Крім того, найближчим часом планується закупівля препарату для забезпечення 100% потреби (близько 65 тисяч флаконів).

«Якщо раніше держава забезпечувала до 15% пацієнтів із раком грудної залози цим препаратом, то цього року вперше планується покрити заявлену потребу на 100%. Ефективність і якість препарату підтверджується тим, що він схвалений у країнах із Строгим національним регулятивним агентством (SRA). Його закуповують півтора десятка європейських держав, зокрема, Німеччина, Франція, Австрія, Швеція та інші», – йдеться у повідомленні.

Ці ліки застосовуються для лікування раку молочної залози як ранньому, так і метастатичному. Діюча речовина трастузумаб припиняє ріст і призводить до загибелі клітин пухлини.