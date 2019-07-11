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Міськрада Львова виділила майже мільйон гривень на премії працівникам Інспекції держархбудконтролю

Наталя Дуляба

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Інспекція держархбудконтролю м. Львова отримає майже мільйон гривень, які скерує на премії своїм працівникам. Відповідне рішення сьогодні, 11 липня, прийняла сесія Львівської міської ради. «За» ухвалу проголосували 44 депутати, передає кореспондент Львівського порталу.

 

У мерії вирішили виплатити премії працівникам міської Інспекції держархбудконтролю, зважаючи на їхню роботу протягом першого півріччя. Відтак на це із бюджету Львова виділили 998 5000 гривень.

Зазначимо, що кілька днів тому на сайті Львівської міської ради опублікували звіт про роботу Інспекції держархбудконтролю зі січня по червень цього року. За цей час установа винесла 102 постанови, якими наклала штрафів на понад 11,7 мільйона гривень. Майже 8 мільйонів гривень із них уже надійшли до бюджету Львова.

Також за півроку інспекція встигла винести 105 приписів щодо усунення порушень на проблемних об’єктах будівництва у Львові та навіть щодо зупинення на них підготовчих і будівельних робіт.

Додамо, що Інспекція держархбудконтролю м. Львова є виконавчим органом Львівської міської ради. Займається контролем будівництва на території міста, видає дозволи на проведення підготовчих та будівельних робіт, здійснює перевірки об’єктів на дотримання державних будівельних норм тощо.

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