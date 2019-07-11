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Львівські митники виявили понад півтори тонни контрабандної меблевої фурнітури

Вероніка Рой

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У пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» в напівпричепі автомобіля, в якому перевозили мінеральну вату, львівські митники виявили півтори тонни контрабандної меблевої фурнітури. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДФС у Львівській області.

 

Як повідомляється, 38-річний водій автомобіля для перетину кордону в напрямку «в’їзд в Україну» обрав смугу руху «червоний коридор».

У вантажному відсіку вказаного транспортного засобу, згідно з товаросупровідними документами, містилося понад 7 тонн мінеральної вати. Відправником товару зазначено одну з польських фірм, а одержувачем – київську, вартість товару вказано понад 2,5 тис. євро.

«Під час візуального огляду митного забезпечення було виявлено механічне втручання чи пошкодження пломби. У зв’язку з цим було оглянуто товар, що містився у вантажному відсіку напівпричепа і виявлено, окрім зазначеного, 1520 кг меблевої фурнітури, яку не вказано у товаросупровідних документах. Зокрема ручки, кріплення, завіси тощо. Під час усного опитування водій зізнався, що він особисто завантажив меблеву фурнітуру після опломбування вантажного відсіку автомобіля митними органами Республіки Польщі», – йдеться у повідомленні.

Таким чином громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Товар вилучено. За попередніми даними його вартість понад 100 тис. грн. Справу скерують до суду.

Фото: ДФС

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